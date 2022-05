Nettuno. Fratelli d’Italia esce dalla maggioranza, Coppola sempre più solo

Si dimettono dalla maggioranza di centro destra che governa Nettuno gli esponenti più in vista del partito della Meloni, con una lettera indirizzata al Sindaco: il vice sindaco Alessandro Mauro, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Barraco e i consiglieri Genesio D’Angeli e Lina Angelova.

Il colpo di scena era atteso da giorni, se non da settimane, da quando il Prefetto di Roma ha istituito la Commissione di accesso che sta esaminando gli atti amministrativi, le cose per il Sindaco Coppola si sono messe male, giorno dopo giorno la sua maggioranza ha perso pezzi, prima le dimissioni dell’Assessora Maddalena Noce, poi quelle dell’assessora Camilla Ludovisi, con la giunta rimasta senza rappresentanza di genere perciò paralizzata. Poi il tentativo del sindaco di metterci una toppa, nominando due nuovi assessori donne, Stefania Franchini e Maria Falcone.

Un tentativo fatto in estremis per cercare di far tornare una sorta di improbabile normalità dell’amministrazione. Ma le falle hanno continuato ad aprirsi. Con le dimissioni ieri la lettera di dimissioni dell’Assessore Ilaria Coppola, oggi quella degli esponenti di Fratelli d’Italia. Quindi al momento Coppola non ha più una maggioranza.