Anzio. Al Riuniti camera mortuaria chiusa la domenica pomeriggio

Succede all’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno. La camera mortuaria la domenica e i giorni festivi è chiusa il pomeriggio. Un fatto singolare, che penalizza i familiari di chi muore il sabato notte o la domenica. ” Non si ha neanche il tempo di avvisare i familiari, che magari vengono da fuori, -dice amareggiata una signora che ha segnalato il fatto- quando arrivano trovano tutto chiuso”. Non sappiamo per quale motivo è stato deciso di chiudere la domenica pomeriggio, anche perché non è che occorra molto personale per vigilare i defunti. Forse la Direzione sanitaria potrebbe venire incontro ai familiari già colpiti dalla scomparsa dei loro cari.