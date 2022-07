Omicidio ragazzo.”Anzio ripudia la violenza” il comunicato delle associazioni Ecclesiali di Anzio

Una tragedia che impone una riflessione forte e profonda sul futuro della città

“Attoniti e addolorati abbiamo appreso la tragica notizia di una giovane vita spezzata e di un’altra vita ormai segnata per sempre per un atto violento senza senso.

Una “tragedia annunciata” visti gli episodi violenti consumatisi negli ultimi tempi e che hanno portato oggi Anzio a piangere e pregare per queste vite perse.

Una tragedia che impone una riflessione forte e profonda sul futuro della città e chiama tutti ad una comprensione del fenomeno “movida ad Anzio” perché non si ripetano tragedie simili.

Chiediamo ancora più forte che, chi ha responsabilità istituzionale, possa lavorare affinché Anzio continui ad essere accogliente, ma al tempo stesso ponga un freno a queste sregolatezze e prenda provvedimenti atti a garantire l’incolumità e il vivere civile di tutti i cittadini.

È altresì importante fare leva sulla responsabilità personale di tutti i cittadini, in qualsiasi campo agiscano nella società, perché soltanto con responsabile attenzione alle norme che regolano la società in cui si vive, si potrà essere cittadini degni, solidali e attenti alle esigenze dell’altro.

La Famiglia, in questo contesto, deve ritrovare il suo ruolo fondamentale di educare alla civile convivenza sociale le nuove generazioni. È essenziale questo apporto familiare per tutta la società perché purtroppo è proprio questa mancanza che contribuisce a lasciare allo sbando ragazzi e giovani, che poi trovano “sfogo” anche in atti scellerati e violenti.

La vita umana è inestimabile e le politiche attuali e future devono e dovranno tenere bene a mente questo concetto, senza barattarlo con interessi affaristici che vanno a discapito del vero senso della vita, della società nel suo insieme e della salvaguardia del Creato.

La preoccupazione e lo sdegno per quanto accaduto non sarà mai più forte della certezza che la situazione dovrà cambiare nel segno di una ritrovata armonia nel vivere in una comunità cittadina accogliente, aperta alle differenze e attenta alle esigenze di tutti!

“NELLA VITA LA FELICITA’ STA NELL’AMARE E NELL’ESSERE AMATI”

Firmato:

COMITATO FESTEGGIAMENTI ANZIO LEGA MARINARA S. ANTONIO ANZIO

VOLONTARI Ss. Pio e Antonio – ANZIO SCOUT AGESCI ANZIO NETTUNO 1°

CARITAS ANZIO Ss. Pio e Antonio ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

CENTRO di AIUTO alla VITA ANZIO-NETTUNO ASS. DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA

CONFRATERNITA DI S. ANTONIO – ANZIO SCHOLA CANTORUM Ss. Pio e Antonio