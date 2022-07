Nettuno. Cretarossa dal 22 al 26 il quartiere in festa per Sant’Anna

Il quartiere celebra la sua Patrona:

a Nettuno è Festa per Sant’Anna

Ecco le iniziative religiose e le altre attività programmate

dalla Parrocchia di Cretarossa dal 22 al 26 luglio

Tempo di gioia, a Nettuno, per la Festa Patronale della Parrocchia di Sant’Anna, Madre della Beata Maria Vergine, nel quartiere di Cretarossa. Dopo lannuncio della Festa e lintronizzazione della Statua della Patrona, avvenute domenica scorsa, dal 22 al 26 luglio 2022 sono in programma diverse iniziative predisposte dal Parroco Don Luca De Donatis, da Don Leonardo DAnnibale e Don Felipe Britos e da tutti i collaboratori e i gruppi parrocchiali.

Il primo appuntamento è in programma alle ore 21.00 di venerdì 22 luglio, nellAnfiteatro di piazza SantAnna: in particolare, si terrà lincontro con immagini, costumi e musica intitolato Donne Sante (e meno Sante) nella Bibbia, tenuto dal maestro Antonio Silvestri (professore di Storia dellArte) e dal dottor Sergio Guarino (curatore storico dellarte); i costumi saranno curati dal maestro Leonardo Leonardi e Silvana Maltese, mentre i canti saranno diretti dal maestro Giovanni Monti.

Questanno, dopo due anni di stop a causa della pandemia, tornerà lappuntamento con la Solenne Processione per le vie del quartiere, che avrà luogo sabato 23 luglio al termine della Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Padre Paolo Benanti, Professore presso la Pontifica Università Gregoriana di Roma, in programma alle ore 19.00 nella Chiesa Parrocchiale. Il corteo religioso, con la statua di SantAnna che sarà trasportata a spalla dai componenti della Confraternita, si snoderà per le vie del quartiere e, in special modo, seguirà il seguente itinerario: piazza Sant’Anna, via Don Temistocle Signori, via Angelo Castellani, via Suor Eletta Barattieri, via Michelangelo, via Traunreut, via Astoria, via della Liberazione, via Passamonti, piazza SantAnna.

Chiaramente, si invitano i parrocchiani ad addobbare, case e strade, con drappi e fiori. La Solenne Processione sarà accompagnata dal Complesso Bandistico Angelo Castellani di Nettuno.

Domenica 24 luglio, “Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani”, saranno celebrate le consuete Sante Messe delle ore 8.00, 10.00, 11.30 e 19.00. Alle ore 21.00, poi, spazio alla Fiesta de música española con Padre Felipe Brito e i giovani della Parrocchia, allinterno dellAnfiteatro di piazza SantAnna.

Lunedì 25 luglio, alle ore 21.00, è in programma una “Caccia al tesoro per Famiglie”: ogni gruppo potrà essere formato da un minimo di tre a un massimo di cinque partecipanti, con almeno uno di questi che dovrà essere maggiorenne. Le iscrizioni saranno accolte in Parrocchia entro il 21 luglio prossimo.

Martedì 26 luglio, Solennità Liturgica di Sant’Anna e San Gioacchino, alle ore 19.00 sarà celebrata dal Parroco Don Luca De Donatis la Santa Messa della Festa, cui seguirà la benedizione delle Mamme in attesa.

Infine, sempre martedì 26 luglio, la Festa Patronale si concluderà alle ore 21.00, in piazzale Michelangelo, con un “Rosario in Musica”.

«La Festa costituisce il momento unificante della nostra Comunità parrocchiale – spiega il Parroco, Don Luca De Donatis – e rappresenta un modo concreto per ritrovarci insieme e sentirci fratelli e sorelle».

Tutte le iniziative, come di consueto in Parrocchia, saranno a ingresso totalmente libero e gratuito e verranno organizzate nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione del Covid-19.