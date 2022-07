Ospedale Riuniti, Fontana: “In arrivo il potenziamento del personale”

“Esprimo soddisfazione per l’esito della commissione sanità richiesta dai consiglieri Aurigemma e Corrotti e svoltasi ieri pomeriggio in Regione Lazio a proposito della condizione di criticità in cui versa da tempo l’Ospedale Riuniti di Anzio-Nettuno. Il confronto con i vertici della direzione sanitaria ha posto le basi per andare nella direzione del potenziamento del personale sanitario che attualmente è costretto a lavorare in condizioni di grave disagio e difficoltà a scapito sia della professionalità di medici, infermieri e OSS sia della numerosa utenza che si rivolge alla struttura. La notizia dell’aumento di 2 unità mediche e della pubblicazione del bando di concorso per gli infermieri sono, a nostro avviso, segnali incoraggianti per il futuro dell’ospedale e del nostro territorio che ci auguriamo proseguano e si sostanzino ulteriormente nel tempo”. Lo dichiara in una nota l’assessore alle politiche sociali del Comune di Anzio, Velia Fontana.