Vento di cambiamento nelle parrocchie di Anzio e Nettuno: Disposti dal Vescovo di Albano le nuove nomine

Vento di cambiamento quello messo in atto dal nuovo Vescovo della Diocesi di Albano, S.E. Mons. Vincenzo Viva, che al termine del ritiro del clero avvenuto a giugno, ha annunciato al presbiterio la nomina di dieci nuovi parroci, otto nuovi amministratori parrocchiali, sei nuovi vicari parrocchiali, nonché la nomina di due nuovi Vicari episcopali. Il Vescovo ha ringraziato i sacerdoti coinvolti nei prossimi spostamenti per la loro disponibilità e collaborazione.

Tra gli avvicendamenti quelli che riguardano alcune parrocchie di Anzio e Nettuno.

Il Vescovo nomina il Rev. Don Maurizio Ceschin Collaboratore parrocchiale della Parrocchia S. Giacomo Apostolo in Nettuno, ad nutum Episcopi, sollevandolo dall’ufficio di Parroco della Parrocchia Maria Madre della Chiesa in Aprilia (CJC, can. 538, § 1), con decorrenza dal 1° settembre 2022.

Il Vescovo accoglie dal Rev. Don Luciano Zanecchia la rinuncia per raggiunti limiti d’età all’ufficio di Parroco della Parrocchia S. Antonio Abate in Falasche (Anzio), sollevandolo dal predetto incarico (CJC, can. 538, § 3) e nominandolo al contempo Collaboratore pastorale della Parrocchia Spirito Santo in Aprilia, ad nutum Episcopi.

Il Vescovo nomina il Rev. Don Juan Carlos Alegria Gonzalez (Società degli Oblati della Madonna del Rosario) Amministratore parrocchiale della Parrocchia S. Antonio Abate in Falasche (Anzio), ad nutum Episcopi, sollevandolo al contempo dall’ufficio di Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Bonifacio in Pomezia.

Il Vescovo accoglie dal Rev. Don Daniel Alfredo (Vite) Muñoz Martinessi (fidei donum di Tegucigalpa, Honduras – Fraternità sacerdotale Ramón Pané) la rinuncia all’ufficio di Parroco della Parrocchia S. Bonaventura in Anzio per trasferimento all’Arcidiocesi di Madrid, sollevandolo dal predetto incarico (CJC, can. 538, § 1).

Il Vescovo nomina il Rev. Don Alejandro De Jesus Ceballos (Società degli Oblati della Madonna del Rosario) Parroco della Parrocchia S. Bonaventura in Anzio, ad novennium, sollevandolo al contempo dall’ufficio di Parroco della Parrocchia S. Giuseppe in località Casalazzara (Aprilia).