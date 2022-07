Aprilia Casalazzara. Il saluto a Padre Alejandro del Comitato Borghi Rurali

“Il parroco della nostra parrocchia è stato trasferito e questa sera sabato 23 luglio, Don Alejandro, ha celebrato la sua messa di commiato. Un ringraziamento come comitato per la sua disponibilità ad aiutarci e il suo impegno nella difesa dei più deboli. Vorremmo scrivere tante frasi, ma preferiamo riportare integralmente, la lettera che i suo parrocchiani hanno voluto dedicargli. Poche parole che racchiudono in loro il legame che si è stabilito tra lui e noi suoi parrocchiani:

“Carissimo Padre Alejandro, non avremmo mai pensato di scrivere una lettera di ringraziamento, per un tuo trasferimento, ma la vita ci riserva sempre delle sorprese.

È con molta tristezza che affrontiamo questo cambiamento. Tristezza perché siamo cresciuti insieme…ma ti abbiamo visto arrivare 14 anni fa eri un ragazzo, abbiamo seguito tutto il tuo percorso, si è creato tra noi un rapporto di fiducia, di lealtà e di stima, che ora ci mancherà.

Speranza, perché siamo sicuri che per te sia apre una nuova esperienza, che affronterai questa nuova sfida con entusiasmo e obbedienza sapendo di fare ciò per cui sei stato chiamato. Siamo felici che la tua nuova parrocchia sia a pochi km. dalla nostra, per cui non mancherà occasione di poterci incontrare ogni volta che ne sentiamo il bisogno. In questi 11 anni da parroco ci hai trasmesso l’onestà, non hai mai voluto mercanteggiare sui sacramenti o le messe ordinate. Nonostante la nostra chiesa avesse bisogno di molta manutenzione, hai cercato (riuscendoci) di risolvere i problemi che ti sei trovato a gestire, lasciati dalle precedenti gestioni e lo ahi fatto con tenacia e precisione.

Ci hai insegnato che la fede non accetta compromessi e che i sacramenti se richiesti con vera fede, devono seguir i canoni del vangelo….

Ti diciamo grazie anche per aver accolto le suore dell’ordine di San Giovanni Battista, sono sempre state un grande dono per tutti noi: da suor Marianita a Suor Caterina, Suor Clementina, Suor Alba, Suor Marta che ora porterai con te per aiutarti nella nuova parrocchia. Sono state una grazia che Dio ha voluto donarci, per la catechesi, per l’accoglienza, per i canti e il decoro della chiesa, per le famiglie bisognose. Per la loro disponibilità e la dolcezza del sorriso…. Grazie, grazie infinite.

L’augurio che ora ti facciamo è che la nuova comunità ti accolga con amore e fiducia così come faremo noi con il nuovo parroco Don Fernando, e che tu possa continuare a svolgere la tua opera di pastore così come il Signore ti ha chiesto. Ti vogliamo bene, portaci sempre nel tuo cuore e prega per noi così come faremo noi per te.

Grazie a te e grazie a Dio che per intercessione della Mamma Celeste Maria Santissima, ti ha messo sulla nostra strada.”

Ci uniamo ai ringraziamenti e all’augurio per la sua nuova missione, auguri che facciamo anche a Don Fernando nuovo parroco della nostra parrocchia”.