Nettuno. Al via le iscrizioni per il servizio mensa e per il trasporto scolastico

LINEA G

Scuole servite: Scuola Secondaria di 1° Grado “De Franceschi”, Scuola Secondaria di 1° Grado “A. Sacchi”, Scuola dell’Infanzia e Primaria “A. Castellani” Percorso: Via Tre Cancelli Piscina, Via Rovito, Via Nettuno Velletri, Via Colle Vecchio, Via Varco Sabino, Via Colle Vecchio, Via degli Zucchetti, Via Poggio Catino, Via della Chiusa, Via dei Tinozzi (Ang Via Pasubio), Via San Giacomo, Via Cervino, Via Pietro Nenni, Via Aspromonte, Via delle Azalee, Via Zaccaria Negroni, Via Rosario Livatino, Via S. Barbara (Ang. Via Callare), Via A. Gramsci, Piazza Mazzini, Via Matteotti, Via Ennio Visca, Via Santa Maria, Via Firenze, Via Lombardia, Via Santa Maria Goretti, Via dei Frati, Via Beato Padre Pio, Via Veroli, (Ang. Via Esperia), Via Dante Canducci, Via dell’Olmo, Via A. Grandi, Via della Liberazione, Via Michelangelo, Via Traunreut, Via G. Cicco, Via Acciarella, Via Capitan Dante Canducci, Via Basento, Via dell’Olmo, Via Pietro Comastri, Via Ponserico, Via Santa Maria Goretti, Via Ugo La Malfa, Via A. Diaz, Via San Giacomo, Via A. Diaz, Via Vittorio Veneto, Via Cavour.

Le suindicate linee potrebbero subire modifiche in corso d’opera, relativamente al numero delle iscrizioni pervenute.