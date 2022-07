Assunzione di 8 agenti di polizia locale, domande fino al 1 agosto

C’è tempo fino al 1 agosto per presentare domanda di partecipazione per la copertura a tempo pieno e determinato di 8 agenti di polizia locale per il Comune di Nettuno.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice dovrà essere presentata:

1. direttamente all’Ufficio protocollo (apertura al pubblico dalle 9,00 alle 12,00 da lunedì al venerdì e dalle 15.30 alle 17.30 del martedì e del giovedì);

2. trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo:

protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it

con esclusione di qualsiasi altro mezzo entro e non oltre le ore 12.00 del 01 Agosto 2022 a pena di esclusione dalla selezione.

L’avviso completo e gli allegati da compilare e firmare sono disponibili al seguente link

https://trasparenza.comune.nettuno.roma.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_16626_806_1.html