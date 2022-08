È accaduto sabato sera, una donna è stata colta da malore in un noto ristorante di Anzio. È stato subito chiamato il 118, ma all’arrivo dell’ambulanza questa non riusciva a passare lungo il porto per la presenza di tavolini collocati quasi in mezzo alla strada. C’è voluto l’intervento dei volontari della Protezione Civile Le Aquile, che hanno faticato non poco per spostare i tavolini permettendo così al mezzo di soccorso di raggiungere la malcapitata.