Lega. Le congratulazioni di Bruognolo a Garzia e Neri

“Si sono svolti i congressi di sezione della Lega Provincia di Roma Sud che hanno interessato l’area del Litorale e quella dei Castelli Romani. Ilaria Neri, di Lariano, è stata eletta segretario di sezione per l’area dei Castelli e guiderà il direttivo formato da Faliero Comandini, Maurizio Forgetta, Giorgio Greci, Federico Lancioli, Anna Maria Bracci e Remo Pisani. Nell’area del Litorale invece a guidare il direttivo composto da Emanuela Pecchia, Vito Presicce, Gianluca Mazzi, Franco Marcucci, Candido De Angelis e Lorenza Alessandrini, sarà Ruggero Garzia( di Anzio).

“Faccio le mie congratulazioni ai neo eletti e auguro loro un buon lavoro, sono certo che sapranno svolgere al meglio il loro ruolo e consentiranno alla Lega di continuare a crescere sul nostro territorio per dare un apporto sempre maggiore al centro destra nazionale anche in vista delle imminenti elezioni politiche. Ringrazio i militanti che hanno animato i congressi e l’On. Claudio Durigon, coordinatore regionale del nostro partito, per essere sempre disponibile e attento a i territori.” Così in una nota Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia Roma Sud.