Il Rotary Club Costa Neroniana per la Comunità di Sant’Egidio

“Nella mattinata di mercoledì 3 agosto, il Rotary Club Costa Neroniana presso la Comunità di Sant’Egidio di Anzio ha realizzato un service in favore delle persone senza fissa dimora di Anzio e Nettuno.

Questo service del Club è rivolto alle persone più deboli e bisognose e vuole essere di supporto allo sviluppo economico e, soprattutto, un aiuto contro la povertà.

Anche in questa occasione si è rinnovata la collaborazione tra il Rotary Club Costa Neroniana e la Comunità di Sant’Egidio.

Il Presidente del Club, dott. Gaetano Mauro, accompagnato da alcuni soci, si è recato con due suoi collaboratori presso la Comunità di Sant’Egidio ed ha effettuato il tampone nasofaringeo molecolare. Il dott. Mauro ha tenuto a spiegare l’importanza della prevenzione in pazienti senza fissa dimora che sono maggiormente esposti a patologie per mancanza di controlli. Proprio le persone meno fortunate sono le più vulnerabili ai rischi dell’infezione e, attraverso lo screening, si cerca di contrastare la diffusione del virus dando sicurezza agli ospiti della struttura.

Alessandro Terenzi, vice responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Anzio, ha ringraziato tutti per la lodevole iniziativa e per la sensibilità dimostrata ancora una volta dal Rotary Club Costa Neroniana.

Inoltre sono inoltre stati consegnati allo staff dell’Associazione 50 Test Rapidi Antigenici Covid 19.

Il Club ha donato anche nuove calzature agli ospiti della Comunità, un bene che diamo tutti per scontato mentre, per le persone in difficoltà, rappresenta un aiuto concreto per la vita di tutti i giorni.

Ciò che accomuna i rotariani di tutto il mondo è proprio la volontà di condividere: condividere il proprio tempo, le proprie capacità, la propria esperienza: il tutto per realizzare progetti che, affrontando un ampio spettro di problematiche sociali ed umanitarie, mettono a fattore comune la comprensione, l’entusiasmo e la dedizione per assistere i più bisognosi e cercare di fare del mondo un posto migliore.

Il Presidente Gaetano Mauro, a conclusione della mattinata, si è congedato sottolineando che: “La parte migliore di ogni persona non la troviamo nelle grandi imprese che compie. La troviamo nei piccoli e preziosi gesti quotidiani. Di umiltà, gentilezza, amicizia, amore.”