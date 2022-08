Nettuno. Agguato al boss Francavilla, arrestato un imprenditore foggiano

È stato eseguito dalla Squadra Mobile di Roma e di Foggia, coadiuvate dalla Squadra Mobile di Trieste, un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma nei confronti di Antonio Fratianni, imprenditore edile foggiano gravemente indiziato, quale esecutore materiale, di tentato duplice omicidio commesso a Nettuno il 2 marzo scorso nei confronti di Antonello Francavilla ritenuto al vertice della «società foggiana» la «Quarta mafia» e del figlio 15enne.

Fratianni, 56 anni, irreperibile sul territorio italiano all’atto di emissione del provvedimento di fermo, lo scorso 2 agosto, subito dopo aver varcato il confine italiano, è stato rintracciato a bordo di un veicolo mentre transitava sull’autostrada A4 Torino-Trieste e fermato all’altezza dello svincolo di Duino (TS). Il gip del Tribunale di Trieste, a seguito di convalida del fermo, richiesta dalla Procura del capoluogo friulano competente per territorio, sabato 6 agosto ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Quel giorno di marzo, Francavilla e il figlio, sono stati oggetto di numerosi colpi di arma da fuoco all’interno di un’abitazione a Nettuno in via Greccio 14, dove Altavilla era sottoposto agli arresti domiciliari. L’attività d’indagine avviata dalla Squadra Mobile capitolina e dall’omologo ufficio investigativo di Foggia, con il coordinamento della Dda di Roma, ha consentito di ricondurre l’episodio ad ambienti criminali foggiani e di individuare in Antonello Francavilla l’obiettivo principale dell’agguato, accertando l’accidentalità del coinvolgimento del figlio.