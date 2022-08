Anzio. Il Comune ai bar di Piazza Garibaldi: C’è il concerto di Patty Pravo vietati sedie e tavoli

Dopo mesi di polemiche per i tavoli che lungo il porto occupano quasi tutta la sede stradale ostacolando il passaggio di pedoni e mezzi di soccorso. Gazebo posti sui marciapiede e sulle strisce pedonali. Il Comune è riuscito a sorprendere tutti approntando un piano di sicurezza almeno per Piazza Garibaldi, a poche ore dal concerto evento dell’estate.

Infatti l’Ordinanza del Comune di Anzio chiude giustamente al traffico e il parcheggio nella zona limitrofa a piazza Garibaldi ma vieta anche i tavoli all’esterno delle attività davanti alla piazza dove sono previsti gli spettacoli estivi.

Succede così che ieri mercoledì 10 agosto in occasione del concerto di Patty Pravo, a due attività il Bar O13 e il bar Nevada, venga all’improvviso notificata l’ordinanza che prevede che dalle 19.00 fino alla fine delle manifestazioni, la rimozione di sedie e tavoli e strutture dal suolo pubblico, che possano interferire con il passaggio pedonale, con gli eventi, nonché con le vie di fuga. Ed i Vigili puntualmente alle 19.00 facciano rimuovere i tavoli e le sedie su cui erano sedute anche persone anziane in attesa del concerto. Prevedibile il disappunto dei gestori dei due bar interessati, che avendo fatto rifornimento di prodotti in previsione della serate particolarmente affollata, si sono visti vietare, senza preavviso, la possibilità di avere tavoli all’esterno, pur pagando regolarmente la tassa di occupazione del suolo pubblico.

Però “contro il provvedimento è prevista la possibilità del ricorso al Tar del Lazio o al Presidente della Repubblica”.