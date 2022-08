Nettuno. Lettera: a Cretarossa via Cicco impraticabile a piedi

Un’altra lettera che testimonia lo stato di degrado di strade e marciapiedi di Nettuno. Questa è la strada per arrivare al mare quartiere Cretarossa. Il Commissario Strati può farla aggiustare?

Buonasera,

vi scrivo per segnalare quanto segue: Sono uno delle centinaia di cittadini che ogni giorno, per recarsi in spiaggia, percorre via Cicco…….il lastricato di detta via è talmente impraticabile, a piedi, al punto di non permettere l’uso di infradito o alta calzatura simile….parecchi anziani e bambini sono caduti e qualcuno ferendosi seriamente……questa situazione non si è creata adesso ma è da anni che si presenta e il sottoscritto l’ha sempre segnalata agli uffici competenti con mail e telefonate ma senza risultato…..visto che la vostra testata è molto seguita, hai visto mai che , pubblicando un articolo qualcuno dal palazzo potrebbe interessarsi alla cosa?ci credo poco ma tentar non nuoce…..