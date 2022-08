Palazzetto sport Anzio, il delegato Millaci: “Opera che ci rende orgogliosi”

“Siamo orgogliosi di aver inaugurato nei giorni scorsi il nuovo palazzetto dello sport di Anzio dedicato a Giulio Rinaldi. Questa opera sarà importante per la città e rivolta alle attività sportive professionistiche, dilettantistiche e amatoriali.

La struttura sarà a disposizione di quanti vorranno avvicinarsi allo sport e alla sua cultura, basata sul rispetto delle regole e sulla buona educazione. Come delegato allo sport della mia città, e soprattutto in qualità di appassionato che ha fatto della disciplina sportiva una ragione di vita, sono convinto che il nuovo palazzetto coinvolgerà molti giovani e molte famiglie, e di questo non posso che esserne felice.

Ringrazio il sindaco Candido De Angelis, l’ex sindaco Luciano Bruschini, tutta l’amministrazione di Anzio, gli assessori, i consiglieri, gli uffici che hanno lavorato alla realizzazione dell’opera, il Coni e la Regione Lazio, che ci ha sostenuto”.

Lo dichiara Massimiliano Millaci, delegato allo sport per il comune di Anzio