Anzio Nettuno. Controlli malamovida della Polizia: un arresto e numerose sanzioni amministrative

Nell’ambito dei controlli anti movida, nelle giornate dell’ultimo weekend, la Polizia di stato, sul litorale di Anzio e Nettuno, ha effettuato numerosi controlli a esercizi commerciali e associazioni, elevando numerose sanzioni amministrative il controllo di circa 250 persone, le forze impiegate oltre al commissariato di PS Anzio Nettuno, ha visto la collaborazione del reparto mobile di roma, le polizie locali di Anzio e Nettuno, la polizia stradale e la guardia di finanza, la sinergia tra le forze dell’ordine, ha permesso di individuare e trarre in arresto un giovane in vacanza nella città di Nerone, che pensando di riuscire ad eludere i controlli a cui era sottoposta nella capitale, mandando in avaria il braccialetto elettronico. chiaramente lo stesso scoperto è stato accompagnato presso il carcere di Velletri.