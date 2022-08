Anzio. Summer Camp 2022 fa gli “straordinari’ con due sessioni di fine estate

Riceviamo e pubblichiamo

Un successo senza precedenti quello che si è concretizzato in questa estate 2022 da parte dell’ASD LO.VE.S con il “SUMMER CAMP”, seconda edizione. Più di 900 adoloscenti tra i 4 e 13 anni che

si confrontati con svariate attività sportive multidisciplinari ( basket, nuoto, tennis, calcio, padel, baby fitness) nell’arco di sette moduli settimanali tra il 13 giugno e il 29 luglio e che proprio in questo ultimo giorno hanno visto celebrare la chiusura del Campo con una commovente cerimonia che si è svolta al “Lupatelli Tennis Academy” in cui le due fondatrici dell’associazione, Loretta Verduci e Simona Tribulati, hanno “premiato” tutto lo staff che ha contributo brillantemente alla

perfetta riuscita della manifestazione.

Ma l’Asd LO.VE.S ha decids di fare gli “straordinari” per offrire altri due moduli di di formazione sportiva ma soprattutto di socializzazione e di rispetto per le regole per le possibili nuove leve dello

sport del litorale.

Perciò si riparte con il primo modulo ( 29 agosto-2 settembre) seguito dal secondo ( 5-9 settembre) che si svolgeranno dalle ore 8 alle 14 nella sede del “Lupatelli Tennis Academy” in via Nettunense

61, Anzio vicino al cosiddetto quartiere della “Nuova Pretura”.Ogni modulo costa 70 euro e sarà comprensivo anche del pasto per i ragazzi per ogni singola giornata di svolgimento del “camp”.

Per le iscrizioni ci si può rivolgere sia al numero 3484128603 ( Loretta Verduci) o al 3888911832 ( Simona Tribulati) o al 3381124188 ( Manuela) o scrivere alla mail asdloves@libero.it ; bisogna

però affrettarsi perché i posti a disposizione stanno per terminare.