Nettuno. Successo di “Spaghettatamare” l’iniziativa di Memorie Nettunesi

Grande successo per l’evento di ieri sera organizzato dall’Ass. Cult. MEMORIE NETTUNESI presso lo stabilimento balneare della ” Pro Loco” di Nettuno.

L’evento “SPAGHETTATAMARE” ha avuto una partecipazione di oltre un centinaio di partecipanti. A deliziare la serata i famosi spaghetti con le alici cucinati ad arte da Brunella COSTANTINI assieme ai dolci

tipici nettunesi e degustare il noto vino Cacchione, altro prodotto tipico nettunese.

È intervenuto anche il Prof. A. Sulpizi che ha spiegato l’origine del liquore “Rattafia” e del suo nome.

Grande partecipazione anche per la gara degli spaghetti ArrrABBIATI, svolta secondo i canoni dell’antica tradizione nettunese, con le mani legate dietro la schiena e mangiati solamente con la bocca.

Al termine cocomerata generale.

La serata è scorsa con buona musica e allegria con stile sobrio e tanto divertimento costellato dal

panorama della location balneare con lo sfondo di un tranquillo mare.

Si ringraziano l’Associazione e lo stabilimento della Pro loco di Nettuno, la Cantina Bacco, La Vecchia Ghiacciaia di Anzio, la tipografia Arti Grafiche Sangallo, sponsor della serata e tutti gli intervenuti.

Terminata la prima edizione, con l’approvazione e la soddisfazione di tutti gli intervenuti, l’Ass. MEMORIE

NETTUNESI già pensa alla prossima edizione che dovrà per forza poter consentire una maggiore partecipazione di richiedenti, che in questa prima edizione sono rimasti fuori per il “pienone” registrato fin da tre giorni prima dell’evento.

Il Presidente

Rodolfo Ottolini