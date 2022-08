Al via il festival “Videocorto Nettuno 2022”, 18 i film in concorso

Dal 26 al 28 agosto al Forte Sangallo

Mancano ormai poche ore e Nettuno si riempirà di… cinema. Le troupe dei film in concorso stanno per sbarcare in città per animare quella che è diventata una competizione sempre più prestigiosa e visibile nella mappa dei festival italiani di cortometraggi. A tagliare il nastro di partenza sarà Enrico Lo Verso, padrino della manifestazione al Borgo Medievale, la suggestiva location scelta per dar vita ai salotti pomeridiani tipici della manifestazione, una sorta di luogo di ritrovo per interviste, commenti ed anticipazioni, che saranno condotti da Lucilla Colonna ed Alessandro Policreti. Nell’ultimo dei tre salotti, dopo Lo Verso e Giuseppe Piccioni, come novità ci sarà la presentazione del documentario “L’ultima partita di Pasolini”, di Giordano Viozzi, nel centenario della nascita, di cui verranno proiettate nella serata finale alcune sequenze. Grande attesa per i 18 film in concorso che si daranno battaglia per giungere alla serata finale soltanto in 5: 4 scelti dalla giuria, 1 dal pubblico. Presidente dei giurati Stefano Reali, con lui tanto cinema italiano: Anna Ferraioli Ravel, Angela Baraldi, Anna Favella, Simone Godano, Fabrizio Colica, Francesco Di Stefano, Claudia Marsicano, Tiziana Foschi, Adelmo Togliani e tanti altri. Chi vincerà? Ingresso libero al Forte Sangallo alle 20, 45 da venerdì a domenica fino ad esaurimento posti. Le serate sono condotte dai direttori artistici Elvio Calderoni e Giulia Bartoli, con l’organizzazione della Pro Loco Nettuno.

Di seguito il programma ufficiale:

CONCORSO

VENERDI’ 26 AGOSTO