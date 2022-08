Videocorto Nettuno 27 ha chiuso i battenti con una pioggia di premi sui corti in concorso ed un’atmosfera ancora una volta magica, come hanno più volte sottolineato i giurati presenti, a partire dal presidente di giuria Stefano Reali. La cornice del Forte Sangallo non ha fatto altro che sottolineare l’unicità della manifestazione organizzata dalla Pro Loco Nettuno e diretta da Elvio Calderoni e Giulia Bartoli. I corti che la giuria ha mandato in finalissima hanno tenuto la platea incollata alle sedie. Primo posto assoluto per la giuria BUON NATALE di Viren Beltramo ( a cui sono andati altri 4 premi ), mentre i favori del pubblico hanno visto trionfare SISSY di Eitan Pitigliani. Molti riconoscimenti anche a VOLEVO ESSERE GASSMAN, MAMMARRANCA e NATIA, ovvero gli altri tre film finalisti. Di seguito l’elenco completo dei premi, compresi quelli collaterali e le menzioni speciali:

MIGLIOR FILM – ORO:BUON NATALE ARGENTO: MAMMARRANCA BRONZO: NATIA REGIA: FRANCESCO PIRAS per MAMMARRANCA ATTORE: SAVINO GENOVESE per BUON NATALE ATTRICE: DEA LANZARO per SISSY PREMIO DEL PUBBLICO: SISSY ATTORE NON PROTAGONISTA: ETTORE ROMANO CANDELETTA per NATIA ATTRICE NON PROTAGONISTA: BIANCA GENOVESE per BUON NATALE SOGGETTO: NATIA SCENEGGIATURA: BUON NATALE MONTAGGIO: NATIA LOCATION: VOLEVO ESSERE GASSMAN FOTOGRAFIA: MAMMARRANCA COSTUMI: BUON NATALE LOCANDINA: L’IMPIANTO UMANO TITOLI DI TESTA E CODA: VOLEVO ESSERE GASSMAN COLONNA SONORA: INCONTROTEMPO PREMIO DEGLI ARTISTI TROISI: FASE 3 PREMIO CINECLUB LA DOLCE VITA: ex aequo INCONTROTEMPO e SISSY PREMIO CINECLUB LANTERNE MAGICHE: VOLEVO ESSERE GASSMAN MENZIONE SPECIALE: MARGHERITA LATERZA per OMEOSTASI