Nettuno. Rinviato al 6 settembre “Letture al parco Sotto le stelle” per bimbi di tutte le età

Causa maltempo rinviato l’Evento gratuito per bambini organizzato dell’ Aps Con_tatto

Nel cuore del quartiere Santa Barbara il 6 settembre presso il Parco dello Snack Bar Paradiso da Lele in Via Palmiro Togliatti,11 a Nettuno.

Programma:

Ore 18.30 Merenda

Ore 19.30 Letture sotto le stelle

EVENTO GRATUITO per bambini e famiglie

Dopo gli incontri estivi di letture al Parco comunale di San Giacomo i volontari dell’ associazione “Con_tatto” si sono resi disponibili per leggere SOTTO LE STELLE.

Si tratta di letture ad alta voce a bimbi di tutte le età. Verranno portati libri adatti alle diverse fasce di età, si allargherà il telo magico per terra e si condivideranno storie insieme ai bimbi e genitori andando a creare relazioni autentiche.

La lettura è uno strumento semplice che ha un grande potere di unire, di far crescere, di educare e di far socializzare.

Potete seguire le attività della associazione Con_tatto sulla loro pagina Facebook, mandare una mail ad associazionecon.tatto2012@gmail.com, oppure chiamare al +39 392 433 7248