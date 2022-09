Quando ancora ci godevamo le belle ottobrate romane

di Cristina Greco

Cosa ci aspetta in futuro?!

Dopo un’estate bollente, sia per il clima, che resta ancora africano umido, per la guerra, il gas, le varie situazioni economiche e la caduta del Governo i cittadini si ritrovano nel caos più totale.

Questa estate purtroppo se ne sono andate anche tante persone per il covid, per mancanza di prevenzione o solo perché era arrivato il momento come nel caso della Regina Elisabetta.

Con lei sembra quasi si chiuda un’era, un ciclo. Così nello sconforto più totale speravamo che l’aria rinfrescasse invece niente affatto e già parliamo di ottobre che sarà caldo anche sui versanti politici ed economici. In questo clima incerto su fb sono in molti a chiedere “mi sa dire qualcuno chi dobbiamo votare?» perché la politica dice il tutto il contrario di tutto.

Siamo stanchi sfiduciati.

A chi credere, a chi dare fiducia?

A tormentare i genitori poi c’è la riapertura delle scuole quelle che aprono ci si chiede se lo facciano in sicurezza visto che ad Anzio non c’è piu l’assessore all’istruzione. Mentre nel caso dell’Istituto Nautico il problema è stato risolto chiudendo la scuola e mandando oltre 200 studenti allo sbando con lezioni pomeridiane sbattuti da una scuola ad un’altra, ma c’è chi pensa solo ad essere eletto.

Forse ci vorrebbe un miracolo per riportare tutto a qualche anno fa’ quando le cose ..vero..non andavano non funzionavano, ma riuscivamo ancora a goderci le belle giornate delle ottobrate romane. Serve un incipit per ricominciare senza più paura della pandemia, della guerra, del gas e della povertà, ma purtroppo non arriva da nessuno.

