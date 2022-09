Anzio. ApA, Successo dell’iniziativa sull’energia: con le fonti rinnovabili abbiano davanti un grande potenziale di sviluppo

SUCCESSO PER L’INIZIATIVA SUL TEMA DELL’ENERGIA

Quella di ieri sul nucleare e sul tema energetico in generale è stata un’altra iniziativa molto partecipata. Il coinvolgimento dei partecipanti e l’interesse al dialogo con Riccardo Galantucci, che ringraziamo per la disponibilità, dimostrano come questo tema sia molto sentito ed attuale.

Con l’aiuto della competenza e dell’esperienza in materia di Riccardo Galantucci abbiamo cercato di distinguere la realtà dei fatti dalla retorica da campagna elettorale, individuando le criticità e le problematiche del nucleare come fonte energetica e le possibilità di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Ne è emerso che, dati i tempi lunghi di progettazione, individuazione delle sedi adatte e costruzione delle centrali, l’energia nucleare non è una soluzione praticabile nel breve-medio periodo per risolvere l’attuale crisi energetica, né auspicabile nel lungo periodo per affrontare la transizione energetica verso un sistema di produzione a emissioni zero. Quest’ultimo è un tema che è importante affrontare a prescindere dall’attuale crisi energetica, causata anche dalla drammatica guerra in corso in Ucraina, ma sul quale i governi fanno ancora poco.

Galantucci ha invece sottolineato come le fonti rinnovabili abbiano davanti un grande potenziale di sviluppo, che in Italia non è ancora stato adeguatamente sfruttato, e come queste possano costituire l’architrave del nostro sistema energetico per i prossimi anni, in attesa di ulteriori futuri sviluppi tecnologici nel campo dell’idrogeno e della fusione nucleare.

Alternativa per Anzio