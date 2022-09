Anzio Nettuno. Inizio anno scolastico: Gli auguri del Commissario Strati e del sindaco De Angelis

INIZIO ANNO SCOLASTICO, LA LETTERA DEL COMMISSARIO STRATI AGLI STUDENTI DI NETTUNO

A tutti esprimo la disponibilità dell’Amministrazione comunale ad assicurare l’efficienza dei servizi scolastici di propria competenza e a risolvere le problematiche che potrebbero sorgere in questo anno scolastico, nella consapevolezza che, solo con l’impegno, il confronto e la partecipazione, potremo garantire una Scuola migliore.

Negli ultimi anni, di emergenza pandemica, siete sempre stati in prima fila a garantire l’istruzione dei nostri ragazzi adattando il metodo di insegnamento ad una situazione senza precedenti nella nostra storia. Vi saremo sempre riconoscenti di questo vostro impegno.

Per alcuni di voi si tratterà di un ritorno tra i banchi di scuola: ritroverete insegnanti e amici e continuerete un percorso di crescita culturale che vi porterà ad essere gli uomini e le donne della futura società civile. Per altri, invece, sarà la prima volta; scoprirete un mondo nuovo, vi confronterete con i vostri coetanei e avvierete rapporti sociali e culturali che caratterizzeranno la vostra vita scolastica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Bruno Strati

Anno Scolastico 2022-2023: la lettera aperta del Sindaco, Candido De Angelis, ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, al Personale ATA, agli Studenti ed a tutta la Popolazione Scolastica

carissimi,

in questo primo giorno di Scuola, desidero estendere a tutti Voi il mio augurio e quello dell’Amministrazione Comunale tutta per un positivo anno scolastico.

Stiamo ancora uscendo definitivamente da una drammatica emergenza sanitaria, che ha visto l’istituzione scolastica, nel suo insieme, mettere in campo professionalità e soprattutto senso di responsabilità. Non ci siamo fermati, nonostante la crisi pandemica, la Scuola ha reagito prontamente, ha dato seguito all’attività didattica, spesso con lezioni online, sperimentando nuove tecnologie, cercando di non lasciare soli alunni, studenti e famiglie.

Sono certo che oggi l’intera Comunità Scolastica, nel suo insieme, è ancora più forte che in passato. In un clima positivo e rinnovato, con impegno e spirito di collaborazione, inizia un nuovo anno, con il principale obiettivo della crescita sociale e formativa dei nostri giovani.

Auguro a tutti i Docenti di svolgere la propria missione, gravosa e colma di responsabilità, con passione ed entusiasmo rinnovato, con la consapevolezza che il linguista Luca Serianni, recentemente scomparso, racchiude in queste sue parole: “Chi sceglie di fare l’insegnante non può permettersi il lusso di essere pessimista, perchè ogni allievo è una risorsa preziosa”.

Nell’augurare buon lavoro anche a tutti i Dirigenti Scolastici ed al personale ATA, auspico che questo nuovo anno scolastico sua l’inizio di un’avventura, di un lungo viaggio per continuare a conoscere, sapendo che una volta arrivati in porto sarete culturalmente più ricchi di quando siete partiti.

Un caloroso abbraccio.

Il Sindaco Candido De Angelis