I Dolphins Anzio under 12 alle finali scudetto

I ragazzi della squadra under 12 dei Dolphins Anzio hanno conquistato il diritto a disputare le finali scudetto in programma a Modena nel fine settimana dell’1 e 2 ottobre. La squadra allenata da Alessandro e Maurizio Guerra e da Corrado Capomaggi ha sconfitto 10-3 l’Alghero e 5-2 i padroni di casa del Grosseto nel concentramento che si è svolto in Maremma.

Una finale, quella con i grossetani, che ha visto spiccare le prestazioni di Lorenzo Ruberto sul monte di lancio e la “chiusura” di Stefano Ponticelli, mentre nel box di battuta si è distinto Alessandro Martufi con 2 su 3 e 2 punti battuti a casa.

“Quando abbiamo riportato il baseball giovanile ad Anzio – commenta il presidente dei Dolphins, Umberto Pineschi – volevamo che si riformasse un movimento. Non solo siamo riusciti nell’intento, ma riusciamo a toglierci anche queste soddisfazioni. Adesso giocheremo le final four di Modena con il nostro spirito di sempre, quello anzitutto di far star bene i ragazzi, facendoli divertire”.

Il dirigente accompagnatore della formazione under 12 è Paolo Lorini.