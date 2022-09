Camera con vista a Nettuno, iniziativa di Poste Italiane per i dipendenti e le loro famiglie

“Camera con vista a Nettuno”

Questo il titolo dell’iniziativa lanciata da Poste Italiane a sostegno dei suoi dipendenti e delle loro famiglie. L’immobile messo a disposizione con “la finestra che si affaccia sul porto” è quello di Via Antonio Gramsci confinante proprio con l’ufficio postale di Nettuno sito in piazza San Francesco.

Questo progetto fa parte di un disegno più ampio che l’azienda ha deciso di perseguire partendo dall’inclusione sociale.

Con questa iniziativa –spiegano dalle Poste- l’Azienda guidata dall’AD Matteo Del Fante, ha offerto gratuitamente, per tutto il periodo estivo fino al primo di ottobre, un soggiorno ai propri dipendenti e ai loro familiari”. Quello di Nettuno è uno dei sedici alloggi messi a disposizione nelle località turistiche in tutta Italia, dal mare alla montagna, passando per le terme. Anche nella cittadina del litorale romano, infatti, Poste Italiane ha recuperato un immobile di proprietà riqualificandolo e convertendolo in casa vacanza per i suoi dipendenti”.

