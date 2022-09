Anzio. Lavoratori sui ponteggi senza casco, a chi spettano i controlli?

La sicurezza nei luoghi di lavoro è una tematica sempre nelle cronache dei giornali, tenuto conto che ogni anno un considerevole numero di lavoratori rimane vittima di incidenti, anche mortali. Ma sembra che ad Anzio in pieno centro queste norme vengano ignorate. Operai al lavoro senza casco di protezione. Nonostante un cartello sul ponteggio indichi bene quali siano i rischi per il lavoratore. Ma i controlli a chi spettano? Ai Vigili urbani che al centro città hanno il loro comando? Ai Tecnici della prevenzione della ASL? Agli Ispettori del Lavoro del Ministero del Lavoro? Comunque i controlli andrebbero fatti.

Quando è obbligatorio il casco in cantiere? In tutti quei casi in cui si compiono lavori nei quali è presente il rischio di caduta di materiali dall’alto. Anche se è estate e fa caldo. Spesso gli incidenti sono causati dal mancato o non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI), cioè di quelle attrezzature e strumentazioni che devono essere obbligatoriamente indossate e tenute dai lavoratori al fine di proteggerli contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. In particolare il casco di protezione della testa rientra tra i DPI che vanno adoperati nei cantieri.

