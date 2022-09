Nettuno. Concluso l’iter per la riconsegna delle palestre comunali, le associazioni sportive ringraziano

Si è concluso l’iter per la Riconsegna delle palestre comunali , è stato un mese intenso le associazioni del territorio si ritengono pienamente soddisfatte dell’ anticipo di 15 giorni su quello che era il programma del bando che riportava il primo ottobre come data di riassegnazione strutture . Dicono le società: questo è un lavoro di squadra, tutti hanno contribuito in maniera importante per far sì che gli orari combaciassero e che nessuna società fosse trascurata . In aiuto delle associazioni il Consigliere Dottor Roberto Alicandri , ringraziamo il Dottor Bruno Strati per la sensibilità sull’ argomento giovani e territorio , la dottoressa Margherita Camarda e l’efficienza dell’ufficio Sport .

Questo è quando si legge in un comunicato di: Asd Nettuno Team Volley, Onda Volley, Taekwondo e Asd Basket Castoro

____________pubblicitá elettorale _____