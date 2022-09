Nuda per le vie di Anzio, invece di aiutarla la riprendono col telefonino

di Cristina Greco

I primi di settembre Anzio fa parlare ancora per l’assurdità del comportamento dei cittadini.

Una donna di età non definita è andata in giro per le vie di Anzio nuda in preda evidentemente ad un malessere psicologico e quello che è accaduto è inimmaginabile.

Infatti non è lo stato della donna a lasciare basiti bensì il comportamento delle persone che si trovavano li in quel momento. Invece di aiutarla hanno ripreso la scena con i cellulari e l’hanno postata sui social. Nessuno si è preoccupa di soccorrerla, ne di chiamare un numero di emergenza.

Solo una donna è intervenuta ma per malmenarla e sputarle.

Questa è la solidarietà tra le donne!!

La sensibilità delle persone..

Purtroppo negli ultimi anni non solo qui ma ovunque si è ormai indifferenti al malessere fisico e sopratutto a quello mentale, le stesse strutture pubbliche sottovalutano le patologie psichiatriche.

Nonostante le evoluzioni non siamo ancora pronti a convivere con un etica idonea in grado di accettare il malessere mentale degli altri. Sono tutti capaci a dispiacersi quando avvengono le tragedie ma nessuno si fa carico di prevenirle con la giusta sensibilizzazione ed un adeguato sostegno o anche solo segnalando casi come questo.

