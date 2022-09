Bellissima notizia per l’asilo nido di Nettuno. Su richiesta del Comune di Nettuno, il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Nettuno, il 7 settembre u.s., ha deliberato la concessione di un contributo di € 300.000,00 per adeguamento sismico, messa a norma e miglioramento degli spazi interni dell’asilo nido “Il Germoglio”.

Nettuno, 26/09/2022 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Luciano Eufemi