Laura Nolfi: Vittoria, ad Anzio più di un elettore su 3 ha dato fiducia a noi di FdI

VITTORIA!

Ora viene il difficile, siamo di gran lunga il primo partito ed avremo, con Giorgia Meloni, l’onere e l’onore di guidare il nuovo Governo, forse nel periodo più difficile, con l’Europa e soprattutto il popolo ucraino in ginocchio a causa di una guerra infame, con le famiglie e le imprese in coma, un’inflazione galoppante e con le bollette energetiche triplicate.

Ad Anzio, la mia amata Città, più di un elettore su 3 ha dato fiducia a noi di FdI, contribuendo anche alla vittoria del nostro caro Marco Silvestroni.

Con circa 8 punti in più rispetto al dato nazionale ad Anzio abbiamo travolto Pd e 5 Stelle, all’interno del centrodestra quasi quintuplicato i voti della Lega e più che quadruplicato quelli di Forza Italia.

Gli elettori hanno scelto noi, hanno scelto FdI con il 34%, ora tocca a noi!

Pronti come sempre,mettiamoci le scarpe buone ed andiamo a governare, continuando a correre dai cittadini per tenere sempre testa e cuore nel Paese Reale.

VITTORIA anche per il mio Amico di una vita, Luciano Ciocchetti, con il quale ho condiviso ogni attimo di questa sua campagna elettorale. Luciano sarà una risorsa preziosa in Parlamento ed un punto di riferimento per Giorgia Meloni. Insieme a lui costruiremo un progetto serio e credibile per la nostra Regione e per la nostra Città, la sua esperienza e la sua determinazione saranno per noi una guida sicura ed autorevole.

Il mio grazie ai Cittadini di Anzio per la grande, grandissima fiducia, che non è mai venuta meno anche quando ho liberamente scelto di tornare con loro nel Paese reale.

Vi voglio bene, Io sono Laura, sempre dalla parte della Città, sempre dalla parte della Legalità, sempre dalla Vostra parte!