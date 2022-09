Nettuno, il 1 ottobre aprono iscrizioni albo scrutatori e presidenti seggio

Da domani 1 ottobre 2022 è possibile inviare la domanda per richiedere l’iscrizione all’ albo degli scrutatori e all’albo dei presidenti di seggio secondo le seguenti modalità

ISCRIZIONE ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO

I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nettuno, interessati all’iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio, devono presentare all’Ufficio Protocollo del Comune apposita istanza in carta semplice corredata da copia del titolo di studio di scuola media superiore, dal 1° ottobre al 31 ottobre di ogni anno.

Gli interessati debbono possedere i seguenti requisiti:

– Essere elettori

– Non aver superato il 70° anno di età

– Essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado

– Non essere dipendenti dei Ministeri dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti

– Non appartenere alle Forze Armate in servizio, né svolgere presso le ASL le funzioni di medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto

– Non essere candidato alle elezioni

– Non essere segretario comunale o dipendente del comune addetto a prestare servizio presso l’ufficio elettorale comunale.

Titolo di preferenza è quello di aver svolto diligentemente le funzioni di vice presidente di seggio, segretario o scrutatore.

ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO

I cittadini disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale possono presentare domanda di iscrizione nell’apposito “albo” da inoltrarsi al Comune dal 1° Ottobre al 30 Novembre di ogni anno.

Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la professione, arte o mestiere e l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Si precisa che l’inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del Comune;

b) aver assolto gli obblighi scolastici;

c) non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;

d) non appartenere alle forze armate in servizio né svolgere presso le A.S.L. le funzioni già attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto;

e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali;

f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Le suddette istanze, con specifica dell’albo a cui si chiede l’iscrizione, dovranno essere inviate tramite PEC all’attenzione dell’Ufficio Elettorale all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it o, in alternativa, a mano negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo sito nella sede centrale di Viale Giacomo Matteotti 37.

I modelli di domanda sono reperibili al seguente indirizzo https://trasparenza.comune.nettuno.roma.it/archivio16_procedimenti_0_12036_25_1.html o presso l’ufficio elettorale del Comune di Nettuno