Capolei lascia la Poseidon: “Utile di 98mila euro e spese razionalizzate”

“Oggi lascio la Poseidon, una società in ripresa ed in forte espansione, abbiamo ridotto le spese gestionali, razionalizzato quelle per forniture e personale, aumentando nel contempo entrate e celerità negli interventi. Sono stato demonizzato per i bilanci di vecchie annualità, ovviamente non attribuibili alla mia gestione, del resto, risulta di solare e documentale evidenza che, l’unico a me riferibile, relativo all’anno 2021, risulta meritevole di essere riuscito a coprire parte dei pregressi debiti. Inoltre, l’intenso lavoro svolto ha consentito di presentare una situazione contabile al 31 agosto 2022 con un utile di circa 98.000 euro.

Ringrazio tutti i professionisti che hanno collaborato con la Poseidon, i tre funzionari della società, l’ufficio tributi, un vero fiore all’occhiello, la squadra addetta alla manutenzione, che in un anno ha raddoppiato gli interventi, tutti gli amministrativi che operano con solerzia e dedizione all’interno degli uffici comunali, un saluto doveroso anche ai funzionari dell’ente, con i quali, in piena sinergia, ho collaborato nelle delicate fasi gestionali.

Ringrazio il sindaco Coppola, per avermi affidato le redini della società, i miei amici ed amiche Elisa Mauro, Ilaria Bartoli, Fabrizio Tomei, Ivano Di Pietro, Paolo Gatti e Stefano Tocci, che hanno creduto in me, un ringraziamento doveroso al Dott. Strati, con il quale da subito abbiamo collaborato con lealtà e pienezza d’intenti, ed infine auguro un buon lavoro al mio successore, con certezza che saprà amministrare sapientemente la società, fornendo un valido contributo ad accrescere quanto intrapreso dallo scrivente e dai predecessori”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Fabio Capolei, amministratore delegato della Poseidon.