Bonus trasporti anche ad ottobre.

Finora è stato grande il successo ottenuto dal bonus trasporti, che ha superato quota 1 milione di domande. Bonus Trasporti, che ricordiamo è di 60 euro, che ha l’obiettivo di sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi causata anche dal rincaro energetico. Con queste premesse il ministero ha stabilito che dal 1° ottobre è di nuovo possibile richiedere il bonus per gli abbonamenti mensili, per chi ne abbia già utilizzato uno nel mese di settembre, o per abbonamenti annuali per coloro che non ne abbiano fatto ancora richiesta nel mese scorso.

Roberto Alicandri