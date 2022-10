Lastre di Eternit e rifiuti sulla strada che costeggia il bosco dell’Ermellino. La strada era stata da poco ripulita ed erano state installate le telecamere. Che non sono servite a bloccare i delinquenti che hanno abbandonato il loro rifiuti inquinanti. Ora ora si spera che le fototrappole riescano a far individuare i responsabili di tale scempio. E che vengano comminate a loro multe salate e denunce per inquinamento ambientale e abbandono di rifiuti pericolosi. Seguiremo la vicenda.