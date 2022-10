Anzio. “Ridateci il nostro Istituto”, studenti e genitori del Nautico in piazza

Bella e partecipata la manifestazione che si è svolta questa mattina sotto al comune di Anzio. Motivo della protesta i disagi cui sono costretti a subire gli alunni del Nautico, dopo la chiusura della sede dell’Istituto ubicata presso la ex pretura di su via Nettunense. Con disagiati turni pomeridiani che non permettono loro di partecipare ad altre attività. “Ridatici il nostro Istituto”, “state facendo naufragare i nostri sogni”, “vogliamo la nostra scuola”, ” Noi non molliamo” queste le parole di protesta sugli striscioni portati dagli studenti. Nel mirino dei manifestanti il Comune di Anzio e l’Area metropolitana di Roma capitale, i due Enti accusati di rimpallarsi le responsabilità per la mancata messa in sicurezza dell’istituto, Chiuso dalla ex Dirigente scolastica.

Foto S.L.

Foto Claudio Di Giovanni