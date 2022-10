Dolphins battuti in semifinale scudetto: “Complimenti allo Junior Parma”

“Complimenti allo Junior Parma, campione d’Italia under 12”. Arrivano dal presidente dei Dolphins Anzio, Umberto Pineschi, dopo che la squadra allenata da Alessandro e Maurizio Guerra è stata battuta in semifinale proprio dai ragazzi che successivamente si sono laureati campioni nella Final four di Modena.

La partita (9-4 il risultato finale) ha visto i ducali partire subito in testa con 4 punti nelle prime due riprese, i Dolphins avvicinarsi ma senza mai riuscire a riagganciare i rivali. Da segnalare il fuoricampo interno di Alessandro Brandani e il fatto che la squadra di Anzio ha battuto 8 valide contro le 7 dello Junior. “Abbiamo commesso qualche errore di troppo nei momenti importanti – dice Alessandro Guerra – ma è stata comunque un’esperienza importante per i ragazzi e ringrazio tutti, insieme alle loro famiglie, per come è andata la stagione”.

Per i Dolphins – fondati nel 2013 – si tratta della seconda final four negli ultimi quattro anni. “Il lavoro paga – conclude Pineschi – il risultato più grande è la crescita dei ragazzi, un giorno arriveranno anche le vittorie nazionali ma abbiamo centrato l’obiettivo di riportare il baseball giovanile ad Anzio ed è già tantissimo. Grazie, infine, per l’accoglienza ricevuta a Modena