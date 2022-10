Interruzione idrica il 13 ottobre: chiuse le scuole di Nettuno tranne Trafelli, Santa Barbara e Cadolino

In considerazione dell’interruzione idrica che interesserà il territorio comunale, con l’ordinanza n.18/2022 è stata disposta la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Nettuno ad eccezione dell’Istituto ITIS Trafelli, Scuola elementare e materna Santa Barbara e Scuola elementare e materna Cadolino, zone non interessate dal disservizio come da comunicazione del gestore, per l’intera giornata di giovedì 13 ottobre 2022 al fine di tutelare le condizioni igienico sanitarie degli utenti interessati.