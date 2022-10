Approvati progetti esecutivi per i plessi Acqua del Turco e Da Vinci: investimento da 1 milione e 205mila euro

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Anzio, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, per dare impulso alle opere di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio: 590.000,00 euro sono stati stanziati per la riqualificazione del plesso Acqua del Turco ad Anzio Colonia e 615.000,00 euro per il consolidamento e la conseguente riapertura del plesso Leonardo da Vinci a Lido dei Pini.

I due progetti esecutivi, che si aggiungono ai lavori attualmente in corso per la ristrutturazione del plesso Ambrosini, sono stati approvati dalla Giunta De Angelis nei giorni scorsi.

Le due delibere sono state trasmesse agli uffici preposti per l’attivazione delle procedure propedeutiche all’avvio dei lavori.