Auto sfreccia su via Ardeatina, anziano in bici cade a terra. A quando la sicurezza?

Ancora un brutto episodio legato alle auto che sfrecciano a tutta velocità su via Ardeatina, all’altezza dell’hotel L’Approdo e del Lido Garda. Un’auto che poco fa stava percorrendo ad alta velocità via Ardeatina ha schivato per un pelo un anziano che stava attraversando in bici la strada, provenendo dall’incrocio con via Bergamo. La donna alla guida di una Panda deve essersi resa conto troppo tardi dell’uomo in bici che, per schivare l’auto, è finito a terra. Sul posto sta intervenendo l’ambulanza. Una tragedia sfiorata, l’ennesimo incidente dovuto alla mancanza di sicurezza su una strada che negli ultimi tempi è stata riqualificata con pista ciclabile, nuova illuminazione, nuovi marciapiedi. Un fiore all’occhiello per la città, frequentatissimo da persone che passeggiano, fanno jogging o vanno in bici. Peccato che le auto lungo via Ardeatina continuino a sfrecciare a delle velocità improponibili, e che il tratto che va dalla rotatoria di Anzio Colonia alla caserma sia l’unico privo di attraversamenti pedonali rialzati o sistemi che impongano alle macchine di rallentare e viaggiare alla velocità consentita. Non sono bastati i recenti incidenti che hanno causato la morte di una donna e di un ciclista. A quante tragedie si dovrà assistere, ancora, prima di ottenere un minimo di sicurezza? Senza contare che a pochi passi da via Ardeatina ci sono ben quattro scuole…