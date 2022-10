Nettuno. Oggi 16 ottobre la presentazione del libro di Calderoni: nel quadrilatero del silenzio

Elvio Calderoni sceglie Nettuno per l’anteprima di NEL QUADRILATERO DEL SILENZIO. La città ove Calderoni opera come docente di italiano e cinema da quasi vent’anni e come direttore artistico della storica rassegna Videocorto Nettuno, vedrà infatti le prime presentazioni del suo quinto romanzo fresco di stampa per i tipi di Porto Seguro Editore.

La cornice scelta è la sala Baraonda, con un doppio appuntamento per domenica 16 ottobre; il primo alle 12 e il secondo alle 18,30 per consentire a tutti i futuri lettori del libro di partecipare all’evento. Il tutto verrà condotto da Marco Raffaelli, presidente di Storie Correnti, il seguitissimo sito di sport dove il romanzo venne pubblicato, in una prima edizione, a puntate sabato dopo sabato.

NEL QUADRILATERO DEL SILENZIO è una vicenda che si snoda tra Milano, appunto nel crocicchio di vie incantate tra Villa Necchi, Villa Mozart Palazzo Fidia e Villa Invernizzi, con una puntata a Sanremo e a Legro. Incastri e coincidenze tessono le fasi di una vicenda corale e cinematografica. Il prossimo appuntamento, dopo Nettuno, sarà a Roma all’Enoteca Letteraria il 28 ottobre alle 18 con la presentazione di Graziano Diana.