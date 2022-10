Anzio. Al pizzaiolo e chef Marcello Fotia il premio ‘5 Stelle D’oro della cucina’

Ancora un premio per Marcello Fotia il pizzaiolo e chef della pizzeria ristorante La Divina Commedia di Anzio. Ieri mattina, 18 ottobre, a Firenze è stato infatti premiato dalla AIC (Associazione Italiana Cuochi) con il premio 5 Stelle D’oro della cucina. All’evento hanno partecipato anche 20 chef Stellati MICHELIN.

Il Premio 5 stelle d’oro della Cucina è il trofeo della cucina che viene conferito ai Cuochi e Chef che annualmente si distinguono per avere contribuito a diffondere la buona cucina nel mondo. L’ambito premio è motivo di vanto e di orgoglio per tutta la categoria. Ogni candidatura viene sottoposta minuziosamente alla commissione AIC presieduta dal presidente Simone Falcini. Il premio che AIC conferisce è il coronamento della fatica quotidiana che ogni professionista mette ogni giorno per regalare momenti di convivialità ed emozione sulle tavole dei propri clienti.