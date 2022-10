Anzio. Dal 23 ottobre all’Apicio Colonna Gatti 35 studenti del progetto Erasmus

B.E.S.S.T. BEtter and Stronger by Sharing Together – dal 23 ottobre al 29 ottobre nuova esperienza europea per l’ Apicio Colonna Gatti di Anzio per un altro progetto Erasmus Plus che porterà nella città anziate un totale di 35 studenti provenienti dal Belgio, Polonia e Turchia.

Per la seconda volta l’Istituto ospiterà, curerà l’accoglienza e le attività degli studenti per una intera settimana. Alcuni studenti saranno ospitati da famiglie dei nostri studenti e questo significherà, per i nostri studenti coinvolti, una full immersion di 24 ore per una intera settimana. Ricco il programma delle attività proposte, ma soprattutto una nuova sfida per l’Istituto che lo pone sempre più come europeo ed in grado di gestire con eccellenza questi progetti Erasmus di alto profilo formativo. Opportunità per studenti ma anche per i docenti che si confronteranno con colleghi europei.