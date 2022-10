Tragedia aerea del 1958, il commissario Strati alla commemorazione

Questa mattina il commissario Straordinario del Comune di Nettuno Bruno Strati ha preso parte alla cerimonia organizzata in occasione dell’anniversario della collision aerea avvenuta il 22 ottobre 1958 al poligono militare in cui persero la vita 31 persone, tra cui il marconista Terry Bannon. La famiglia, presente oggi alla cerimonia insieme a familiari di altre vittime, ha eretto una pietra sul luogo dell’incidente dove oggi sono ricordate le vittime di quell’incidente. Sul monumento sono state deposte e benedette 31 rose rosse. Alla famiglia di Terry Bannon il Commissario Bruno Strati ha donato una libro in lingua inglese sulla storia di Nettuno e un mazzo di fiori.

“Rivolgo a tutti voi un caloroso benvenuto da parte della città di Nettuno che mi onoro di rappresentare – ha dichiarato il Commissario Strati – Un ringraziamento particolare al direttore dell’UTTAT colonnello Dario Porfidia. Ho raccolto con grande piacere l’invito del Sig. Bannon che circa 20 anni fa è venuto a Nettuno per la prima volta per conoscere i luoghi della tragedia che lo aveva privato del papà. Lo sforzo fatto nel voler lasciare un segno in ricordo delle vittime posizionando prima questo monumento e poi avviando una ricerca dei familiari, viene premiato oggi con la vostra presenza, segno che il ricordo dei vostri cari che molti anni fa hanno perso la vita è ancora vivo. Grazie a tutti voi per la presenza e spero in un gradevole soggiorno qui nella città di Nettuno”.