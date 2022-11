Buoni Scuola 2022/2023, online avviso per la ricerca esercenti di Anzio accreditati

Online l’Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione delle attività commerciali, presenti nel Comune di Anzio, che intendono essere iscritte nell’elenco degli esercenti accreditati per l’accettazione dei buoni scuola sulla tessera sanitaria delle famiglie aventi diritto.

L’Amministrazione, su indirizzo dell’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana, al fine di tutelare e garantire il diritto allo studio ed arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico, dopo aver istituito l’elenco degli esercenti accreditati, darà seguito alle procedure per l’erogazione di un contributo fino ad un massimo di euro 200,00 per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado (1^, 2^ e 3^ media) e di un contributo fino ad un massimo di euro 250,00 per gli studenti iscritti ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado (1° e 2° superiore).

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=870353