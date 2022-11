Anzio. Inchiesta “El Deportivo”, tutti assolti gli imputati

Tutti assolti per la gestione del locale “El Deportivo” realizzato in un’area esterna della piscina comunale di Anzio. Il tribunale di Velletri, in seduta collegiale, ha assolto con formula piena, dall’accusa di abuso d’ufficio in concorso, perché Il fatto non sussiste: l’ex dirigente dell’area economico finanziario del comune di Anzio Silvio Criserà, il figlio Domenico Criserà segretario dell’associazione “El Deportivo e l’ex Presidente dell’Anzio nuoto e pallanuoto Roberto Busiello. Il processo era il risultato di un’inchiesta avviata nel 2017 dalla Guardia di finanza coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri. I finanzieri accertarono che erano stati irregolarmente concessi all’associazione “El deportivo” l’uso di 138 m² adibiti a punto di ristoro (e in estate anche discoteca) attraverso la stipula di un contratto di comodato d’uso gratuito con la società sportiva Anzio Nuoto, alla quale il Comune aveva assegnato l’impianto sportivo in base ad una convenzione.

A seguito dell’inchiesta, nel 2019 la Corte dei Conti del Lazio con la sentenza n. 2/2019, aveva condannato gli imputati a risarcire 166.378 euro al Comune di Anzio.