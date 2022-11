Scuola. Nettuno IV si rifà il look e propone alcune novità per i tre ordini di scuola esistenti nello stesso sito: infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Nettuno IV, l’istituto “storico” al centro della città che sorge nei pressi della stazione ferroviaria, si rifà il look e propone alcune novità per i tre ordini di scuola esistenti nello stesso sito: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il tutto è stato inaugurato venerdì 4 novembre dalla DS Antonella Ciarbelli che ha mostrato agli alunni le potenzialità di tali novità. Anzitutto la presenza delle aule relax all’aperto, ottime sia come aree di svago che come ambienti di apprendimento innovativi, realizzati grazie al PON Edu-green: questi spazi favoriranno negli studenti una comprensione immersiva del mondo naturale con un corollario di responsabilità di cura nei confronti dell’ambiente e dell’eco-sistema.. Inoltre il laboratorio STEM, uno dei fiori all’occhiello della scuola primaria, che permetterà ai bambini di potenziare le abilità nelle discipline scientifiche: un approccio inclusivo che favorirà l’acquisizione delle competenze fondamentali anche a livello di creatività e problem solving. Infine il laboratorio linguistico della secondaria di primo grado, con tutti i pc di ultimissima generazione collegati in rete con gli schermi e i dispositivi dei docenti. La scuola media ad indirizzi ( già esistenti il musicale, lo scientifico, l’artistico e lo sportivo ) proporrà infatti dal prossimo anno anche l’indirizzo linguistico, col potenziamento delle lingue straniere, forte proprio della presenza di questo laboratorio assai innovativo.