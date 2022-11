Anzio. Buccolini, il sindaco De Angelis: “Non mi ricandido, vado via testa alta”….e lo stabile fantasma di via Roma?

“Da anni, il Movimento “Io Amo Anzio®”, riceve segnalazioni dai residenti di Via Roma di questo stabile comunale, fatiscente, pericoloso, abbandonato da tempo. Tre anni fa ci furono anche dei crolli, fu messo in sicurezza preventiva, ad oggi ancora trascurato e dimenticato.

Il 14 Settembre 2020, durante la trasmissione “Dillo a Candido“, sull’emittente televisiva Young TV (per altro trasmissione propagandistica ad personam, a spese dei contribuenti, dei nostri concittadini, monopartitica e senza possibilità di confronto politico alcuno) evidenziammo il problema al Sindaco.

Il Dott. Candido De Angelis promise in breve tempo, o l’abbattimento o la vendita dell’immobile a qualche privato, per risolvere un grave problema, sia per la sicurezza che per l’estetica della nostra città.

Pubblichiamo questo articolo, per ricordare quanto affermato dal Sindaco durante la trasmissione, il nodo al nostro fazzoletto ancora non è stato sciolto, Via Roma fa parte della nostra città, chi ci vive è un cittadino come tutti gli altri, ma anche in questo caso il Sindaco Dott. Candido De Angelis ha dimenticato.

Di dimenticanze ne avute molte in questi anni, infinite, segnaliamo solo uno dei tanti problemi che ci lascia in eredità, forse addirittura trascurabile rispetto ad altro, ci sarebbe da scrivere e segnalare infinità di promesse dimenticate e cancellate, per oggi ci accontentiamo di quest’unico argomento, d’altronde non possiamo riscrivere “La Divina Commedia”.

Affermare di andar via a “testa alta”, di non ricandidarsi, è solo l’ulteriore conferma, che quando si ricopre una carica istituzionale come quella del Sindaco, forse la testa dovrebbe essere sempre bassa, al servizio del cittadino, di chi ha dato fiducia per ricevere in cambio servizi, migliorie per tutta la città, per l’intera comunità di Anzio. L’umiltà non corrisponde certo all’arroganza.

La città ringrazia per l’enorme pubblicità “incassata” in questi ultimi tempi sulle testate giornalistiche nazionali ed internazionali, per gli infiniti servizi televisivi regionali e nazionali, per le intercettazioni, e per tanto, tanto altro… per oggi fermiamoci qui.

Movimento “Io Amo Anzio®”