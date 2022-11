Anzio. PD: Criminalità, basta rinvii. Dobbiamo sapere

“È ora che Anzio abbia le risposte che merita, non è possibile continuare a tenere appesa una città senza sapere dopo 8 mesi dall’insediamento della commissione di accesso se il Comune sia stato condizionato o meno dalla vicinanza con esponenti della Ndrangheta come emerge dalle carte dell’operazione Tritone”. A dirlo è Luigi Visalli, segretario del Pd che plaude all’iniziativa del senatore e segretario regionale del partito, Bruno Astorre, e di altri senatori del gruppo che hanno presentato una interrogazione urgente a riguardo. “Auspichiamo che il ministro che da prefetto ha nominato quelle commissioni risponda celermente. Sul tema della legalità e della lotta alle mafie il Partito Democratico non arretra di un millimetro e confida negli uomini delle istituzioni. Siamo certi – dicono dal Pd anziate – che anteporranno gli interessi pubblici a quelli dell’appartenenza politica”.